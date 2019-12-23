أنت الحكم – أفشة يسجل لـ الأهلي واعتراضات من لاعبي الاتحاد

سجل محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي هدفا في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة 54 ليعلن عن ثاني أهداف فريقه في زعيم الثغر.

محمد مجدي أفشة النادي : الأهلي

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري اليوم الإثنين في استاد القاهرة في الجولة العاشرة من الدوري.

ومرر حسين الشحات بينية إلى جونيور أجايي الذي مرر بدوره الكرة لأفشة الذي سدد في الشباك بعد خروج حارس زعيم الثغر من مرماه.

واعترض لاعبو الاتحاد السكندري على الهدف بداعي وجود تسلل على أفشة قبل تسديد الكرة.

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