الثالث في الموسم.. أحمد الشيخ يهز شباك الاتحاد

بعد 47 دقيقة سلبية أنهى أحمد الشيخ لاعب الأهلي العجاف في لقاء الفريق ضد الاتحاد السكندري وسجل هدفا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

أحمد الشيخ النادي : الأهلي الأهلي

ويستضيف الأهلي منافسه الاتحاد السكندري اليوم الإثنين في استاد القاهرة في عاشر جولات الدوري.

وحصل الأهلي على ركلة ركنية من الناحية اليمنى حولها علي معلول مرتين وفي كليهما شتتهما دفاع الفريق السكندري وحارس مرماه.

لكن في المرة الثالثة لم يستطع أي لاعب تشتيت الكرة ليهرب أحمد الشيخ من الرقابة ويسددها بيسراه في الشباك ليعلن عن تقدم الأهلي.

وأصبح ذلك الهدف هو الثالث للشيخ خلال الموسم الجاري بشكل عام والثاني له في الدوري خلال ثلاث مباريات شارك فيها بمن فيهم لقاء الاتحاد.

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