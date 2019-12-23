الثالث في الموسم.. أحمد الشيخ يهز شباك الاتحاد
الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 20:25
كتب : FilGoal
بعد 47 دقيقة سلبية أنهى أحمد الشيخ لاعب الأهلي العجاف في لقاء الفريق ضد الاتحاد السكندري وسجل هدفا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.
أحمد الشيخ
النادي : الأهلي
ويستضيف الأهلي منافسه الاتحاد السكندري اليوم الإثنين في استاد القاهرة في عاشر جولات الدوري.
وحصل الأهلي على ركلة ركنية من الناحية اليمنى حولها علي معلول مرتين وفي كليهما شتتهما دفاع الفريق السكندري وحارس مرماه.
لكن في المرة الثالثة لم يستطع أي لاعب تشتيت الكرة ليهرب أحمد الشيخ من الرقابة ويسددها بيسراه في الشباك ليعلن عن تقدم الأهلي.
وأصبح ذلك الهدف هو الثالث للشيخ خلال الموسم الجاري بشكل عام والثاني له في الدوري خلال ثلاث مباريات شارك فيها بمن فيهم لقاء الاتحاد.
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