خاص المنياوي لـ في الجول: كيف يسافر الإسماعيلي كل هذه المسافة في ظرف يومين؟

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 20:10

كتب : ياسر الشريف

أدهم السلحدار - الأهلي - الإسماعيلي

اشتكى صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي، من ازدحام جدول الدوري المصري.

الإسماعيلي خسر 0-2 على أرض المقاولون العرب اليوم الإثنين، في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وصرّح المنياوي لـ FilGoal.com بعد اللقاء: "الإسماعيلي ظهر بشكل جيد في الشوط الثاني وكان قادرا على العودة للقاء لولا سوء التوفيق الذي واجه اللاعبين".

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وأضاف: "لاعبونا وقعوا في أخطاء فردية كانت السبب في الهزيمة، خصوصا الهدف الأول الذي غُطي فيه التسلل".

وأكمل: "لا أريد تبرير الهزيمة، لكن جدول المباريات له دور، خاصة مع الإسماعيلي الذي واجه الأهلي في الإسكندرية وعاد للإسماعيلية وتدرب يومين ثم سافر إلى القاهرة لمواجهة الاتحاد".

وتساءل متعجبا: "لماذا نقطع كل هذه المسافة لخوض المباريات؟".

وأتم: "لا نفكر حاليا سوى في مواجهة الاتحاد السكندري بالبطولة العربية، وبعدها سنفكر في أمور أخرى".

الإسماعيلي يحتل المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 13 نقطة، وتعرض لهزيمته الثانية على التوالي.

ويلعب الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية يوم السبت المقبل.

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