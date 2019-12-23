المقاولون: مواجهة الأندية بعد مباريات الأهلي تكون عبئا علينا

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 20:04

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون

يرى محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن اللعب ضد الأندية عقب مواجهة الأهلي تكون عبئا على ذئاب الجبل.

وواصل المقاولون العرب نتائجه الجيدة خلال الموسم الجاري وفاز على الإسماعيلي يوم الإثنين بهدفين دون رد.

وقال عادل في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "مواجهة الأندية بعد مباريات الأهلي تكون عبئا علينا".

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وعلل "لأننا أمام احتمالين إما المنافس استنفذ طاقته أمام الأهلي أو يحاول الاستنفار لأنه لا يريد خسارة مباراتين متتاليتين خاصة فريق كبير مثل الإسماعيلي

وأضاف "فوز اليوم مهم للغاية، لأننا نسعى للتواجد في المربع الذهبي".

واستضاف المقاولون منافسه الإسماعيلي في ملعبه في عاشر جولات الدوري.

سجل هدفا المباراة سيف الدين الجزيري ومحمد سمير في الدقائق 38 و74.

وشهدت المباراة طرد للاعب المقاولون معروف يوسف في الدقيقة 88 عقب حصوله على إنذارين.

وأصبح ذلك الانتصار هو السابع لكتيبة المدرب عماد النحاس خلال الموسم الجاري من الدوري وتعادل مرة وحيدة وهُزم في مباراتين.

أما الإسماعيلي فهذه هي الهزيمة الثانية على التوالي له في الدوري عقب لقاء الأهلي، والخسارة الخامسة في الموسم بشكل عام.

وارتفع رصيد المقاولون إلى 22 نقطة ليتصدر بهم جدول الدوري مؤقتا بفارق نقطة عن ملاحقه الأهلي الذي خاض ثلاث مباريات أقل.

أما الإسماعيلي فتجمد رصيده عند 13 نقطة يحتل بهم المركز التاسع بالتساوي مع إنبي ولكن الفريق البترولي خاض مباراة أقل من الدراويش.

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