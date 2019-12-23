إيقاف حكم مغربي مدى الحياة بسبب 4 ركلات جزاء وهمية

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، إيقاف الحكم هشام التيازي مدى الحياة، على خلفية قراراته في مباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد قبل يومين.

خريبكة فاز على يوسفية برشيد 4-1 في الجولة العاشرة من الدوري المغربي يوم السبت الماضي، مباراة كانت الأخيرة للتيازي مع عالم التحكيم.

وذكر الاتحاد المغربي في بيانه عبر موقعه الرسمي:

"بعد المستوى الذي ظهر به الحكم هشام التيازي، والأخطاء الجسيمة التي وقع فيها والتي أثرت على نتيجة المباراة التي جمعت يوم السبت 21 ديسمبر 2019 بين فريقي أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول، وبناء على التقرير الذي رفعه مقيم الحكام إلى المديرية الوطنية للحكام، و استنادا إلى سلم العقوبات و الإجراءات الانضباطية الخاص بالحكام، و المادة 6.2 من القانون الأساسي للحكم و التحكيم للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد تقرر وضع حد نهائي لخدمات الحكم هشام التيازي على مستوى الممارسة التحكيمية".

وذكر موقع Le360 المغربي أن احتساب 4 ركلات جزاء غير صحيحة في المباراة، كان السبب وراء الإيقاف الصارم في خلال 48 ساعة فقط.

وكان مباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد الثالثة التي يديرها التيازي تحكيميًا في الدوري المغربي هذا الموسم.

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