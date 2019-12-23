بيان من بتروجت: تعرضنا لظلم كبير أمام منتخب السويس.. سنشكو لاتحاد الكرة

أصدر مجلس إدارة بتروجت بيانا رسميا اليوم الإثنين أبدى فيه اعتراضه الكبير على أداء سعيد حمزة حكم مواجهة الفريق أمام سيراميكا في دوري الدرجة الثانية.

وشهدت المباراة إنذار خمسة لاعبين من بتروجيت بالإضافة لطرد كل من محمود عماد وأحمد عبد الرسول.

وخسر بتروجت من سيراميكا بهدفين لهدف.

وأكد مجلس إدارة الفريق البترولي أنه سيتقدم بشكوى لاتحاد الكرة بسبب ما أسماه بالظلم التحكيمي الذي وقع عليه.

وجاء بيان بتروجت كالتالي:

في ظل اهتمام الدوله بالرياضة والاستثمار في هذا المجال ... وفي ظل التأكيد علي مبدأ العدالة واللعب النظيف في جميع مباريات دوري كرة القدم .

فوجئ مجلس إدارة نادي بتروجت اليوم بظلم تحكيمي كبير تعرض له فريق النادي في مباراته مع منتخب السويس بالسويس حيث قام الحكيم سعيد حمزة بتوقيع خمس إنذارات للاعبين وطرد للاعب محمود عماد بالشوط الاول وطرد للاعب أحمد عبد الرسول في نهاية المباراة بدون وجه حق .

مما أدي إلي هزيمة الفريق ٢/١ بعد أن كان متقدما ٠/١ في بداية المباراة وقبل حالة الطرد مباشرة.

وعليه يعبر مجلس الإدارة عن كامل استياءه مما حدث في المباراة.

وسيتم تقديم شكوي رسمية إلي اتحاد الكرة اعتراضا علي الأداء السيئ للحكم سعيد حمزة.

ويهيب النادي بلجنة الحكام أن تحقق في الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الحكم سعيد حمزة اليوم في حق نادي بتروجت والتي أدت إلى خروج المباراة بشكل غير عادل .

فالجميع يعلم تاريخ بتروجت في الدوري الممتاز وأسباب هبوط الفريق الموسم الماضي لذا يطالب مجلس الإدارة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة وكذلك الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالعدالة التحكيمية لجميع الفرق في مجموعة القاهرة.

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