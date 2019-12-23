أليسون: سنقاتل للتتويج بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي هذا الموسم

لا يكتفي أليسون بيكر حارس ليفربول ببطولتي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية هذا الموسم، بل وعد بالقتال على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

في الدقيقة 99 من عمر نهائي مونديال الأندية ضد فلامنجو في قطر هذا الأسبوع، سجل روبرتو فيرمينو هدف الفوز باللقب.

وقال أليسون لموقع ناديه: "هذا هو فيرمينو وهذه هي نوعيته. هو هادئ أمام المرمى. هو يتدرب بكل تركيز، ويقوم بالأشياء الصحيحة داخل الملعب. أنا سعيد للغاية من أجله، وهو يستحق كل ما هو جيد. نحن سعداء به حقاً".

مونديال الأندية هو اللقب الثالث الذي يحققه ليفربول في عام 2019، عقب الحصول على لقبي السوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

وأضاف أليسون الفائز مع البرازيل بلقب كوبا أمريكا: "الفوز بلقب مونديال الأندية مدهش ويسعدنا الفوز بالكأس. نحب أن نلعب ونستمتع ونفوز بالألقاب. هناك المزيد في انتظارنا".

وواصل "في عالم كرة القدم، نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل أن نصنع التاريخ. عندما وصلت إلى ليفربول، وصلت بعقلية الفوز لأن النادي قدم لي فرصة الفوز بكل شيء".

وأكمل "لدينا فريق قوي، ونحن الآن نقاتل من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي. قاتلنا من أجله في العام الماضي، ونقاتل من أجله الآن. وسنقاتل أيضاً من أجل الفوز بلقب دوري الأبطال، مثلما قاتلنا من أجل الفوز بلقب المونديال".

وأتم الحارس البرازيلي "نحتاج فقط إلى الاستمرار ومواصلة العمل الجاد. أعتقد أن هذه هي العقلية القوية التي يتمتع بها الفريق. نحن بحاجة فقط لمواصلة الدفع للأمام".

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