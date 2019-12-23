في الدرجة الثانية – سيراميكا يواصل الصدارة ومنتخب السويس يستعيد الانتصارات

واصل سيراميكا كليوباترا صدارته لمجموعة القاهرة من دوري الممتاز ب، والتي شهدت 5 مباريات في جولتها التاسعة يوم الإثنين.

سيراميكا فاز على النجوم بهدفي شادي حسين وأحمد غنيم مقابل هدف محمد أبو شعيشع، لينفرد سيراميكا بالصدارة بـ21 نقطة فيما توقف رصيد النجوم عند 11 نقطة في المركز السابع.

منتخب السويس استعاد ذاكرة الانتصارات بهدفي عبودة عبد الغفار وأسامة مرعي، على حساب بتروجت الذي سجل له خالد عبد الرازق.

منتخب السويس وصل للمركز الثالث بـ15 نقطة، بينما ظل بتروجت عاشرا بـ9 نقاط.

أما الداخلية، فهزم المريخ 4-2، حيث سجل له أحمد تمساح وعبد العزيز السيد (هدفين) وإسماعيل بامبا، فيما سجل للمريخ محمد سعيد وعبد الله ناصر.

الداخلية حصد النقطة رقم 13 ليصبح رابعا، فيما يواصل المريخ بقائه في المركز الـ11 من أصل 12 فريقا بـ6 نقاط.

كوكاكولا سقط في فخ التعادل مع متذيل المجموعة الزرقا بنتيجة 1-1، حيث حصل الأخير على نقطته الثالثة مع مدربه الجديد عبد اللطيف الدوماني بينما حصل كوكاكولا على النقطة 13 في المركز السادس.

وحقق الترسانة فوزا ثانيا على التوالي بهدف محمد مجدي "كريسبو" ليحصد نقطته التاسعة في المركز التاسع فيما يظل القناة في المركز الثاني بـ15 نقطة.

وتختتم الجولة الثلاثاء بمواجهة جمهورية شبين والنصر.

اقرأ أيضا:

اجتماع هام في الأهلي

هل يتغيّر موعد أمم إفريقيا مجددا؟

تطورات إيجابية في أزمة لاعب سلة الزمالك

القرار النهائي بشأن تجربة الـVAR في القسم الثالث

حصاد في الجول 2019 – 16 نجما يتنافسون على صوتك في معركة أفضل لاعب وسط