توتنام يستأنف على طرد سون أمام تشيلسي

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 19:13

كتب : FilGoal

طرد سون

قدم توتنام استئنافا للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على قرار طرد سون هيونج مين أمام تشيلسي والذي يعني إيقافه لثلاث مباريات مقبلة.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وكان سون طُرد عقب تدخله على أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي وتأكد حكام الفيديو من قرار الطرد.

وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنام: "أتمنى ألا تتم معاقبة سون خمس مرات".

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وأضاف المدرب البرتغالي "المرة الأولى بعد تعرض سون لتدخل قوي من روديجير، والثاني هو طرده والثالث غيابه عن مباراة برايتون".

وأكمل "أما الأمر الرابع فهو ألا يلعب سون ضد نورويتش سيتي والخامس ألا يشارك ضد ساوثامبتون".

وتعد هذه هي ثاني مرة يُطرد فيها سون خلال الموسم الجاري بعد تدخله بقوة مع أندري جوميش لاعب إيفرتون والذي أدى لإصابته بكسر مضاعف في الساق.

وقدم توتنام حينها استئنافا وتم إثبات أن سون لم يتسبب في إصابة جوميش لذا تم إلغاء عقوبة الطرد.

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سون توتنام مورينيو تشيلسي

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