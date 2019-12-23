كاراجر يختار صلاح في تشكيل العقد للريدز

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 19:09

كتب : FilGoal

صلاح يحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

اختار جيمي كاراجر أسطورة ليفربول نجمنا المصري محمد صلاح ضمن أفضل 11 لاعبا بصفوف الريدز في العقد الأخير.

كاراجر اختار أربعة لاعبين في خط الهجوم، هم الثلاثي الحالي، صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو بجانب لويس سواريز.

أمام في خط الوسط فاختار محلل سكاي سبورتس الحالي الأسطورة ستيفن جيرارد وجوردن هندرسون.

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الرباعي الدفاعي الحالي لليفربول هو الأفضل في العقد من وجهة نظر كاراجر، وهم ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأندي روبرتسون.

واختار كاراجر الحارس أليسون بيكر كأفضل من حمى عرين الريدز خلال العشر سنوات الأخيرة.

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