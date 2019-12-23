ماركا: رئيس ريال مدريد السابق يعلن منافسة بيريز في 2021

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 19:08

كتب : FilGoal

فيسنتي بولودا

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فيسنتي بولودا يعتزم الترشح لرئاسة ريال مدريد في الانتخابات المقبلة المقرر لها عام 2021.

وأوضحت الصحيفة أن بولودا أعلن نيته الترشح خلال اجتماع لرابطة رجال الأعمال في إقليم فالنسيا.

وذكر بولودا خلال الاجتماع أنه يود لو انتدب 3 لاعبين لتدعيم القائمة الحالية من لاعبي ريال مدريد.

وسبق لـ بولودا (64 عاما) رئاسة ريال مدريد بشكل مؤقت عقب استقالة رامون كالديرون في يناير 2009، وحتى تولي فلورنتينو بيريز في يونيو ن نفس العام.

بولودا كان نائبا لـ كالديرون الذي تولى رئاسة ريال مدريد في 2006، وخلفه بشكل مؤقت لعدة أشهر قبل ولاية بيريز الثانية.

ولم يواجه بيريز أي منافسة على رئاسة ريال مدريد منذ توليه المنصب عام 2009.

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