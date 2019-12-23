واندا نارا: لوكاكو لا يظهر في المباريات الكبرى.. سيشاهد دوري الأبطال عبر التلفاز

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 18:47

كتب : FilGoal

واندا نارا - ماورو إيكاردي

لا تؤمن واندا نارا زوجة ووكيلة ماورو إيكاردي، أن روميلو لوكاكو استطاع تعويض شريكها في هجوم إنتر ميلان.

ماورو إيكاردي

النادي : باريس سان جيرمان

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

إيكاردي رحل عن إنتر هذا الموسم صوب باريس سان جيرمان، وأخلفه البلجيكي لوكاكو تحت قيادة أنطونيو كونتي.

وصرّحت واندا نارا: "سيكون من الرائع لو يظهر لوكاكو في المباريات الكبيرة كذلك".

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وأكمل: "لم يسجل في دوري أبطال أوروبا، والآن سيضطر إلى مشاهدته عبر التلفاز".

وأضاف: "الناس يغيرون رأيهم سريعا. لوكاو تعرض لانتقادات بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، والآن يُعامل كالظاهرة".

وسجل لوكاكو 14 هدفا مع إنتر هذا الموسم في 22 مباراة خاضها، واكتفى بتسجيل هدفين في 6 مباريات بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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