تشكيل الاتحاد – قمر احتياطي.. يوسف يهاجم الأهلي بـ سيسيه ورفعت وأوكوي

يجلس خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري على دكة بدلاء فريقه ضد الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وفضل طلعت يوسف تأمين خط وسطه بخالد الغندور، عوضا عن خالد قمر، في حين لم يبدأ بمهاجم صريح.

الثلاثي أحمد رفعت، رزاق سيسيه، وإيمانويل أوكوي، سيهاجم دفاعات الأهلي.

ويجلس على دكة البدلاء هشام محمد، وصبري رحيل، وإسلام جمال.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: السيد سالم – محمود رزق – محمد أنور – أسامة العزب

الوسط: نور السيد – أحمد نبيل "مانجا" – خالد الغندور

الهجوم: أحمد رفعت – رزاق سيسيه – إيمانويل أوكوي

البدلاء: محمود الزنفلي – هشام محمد – صبري رحيل – محمود شعبان – أحمد حجي – إسلام جمال – خالد قمر

ويتصدر الأهلي قمة الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات متتالية.

بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الثاني بـ20 نقطة جمعها من 9 مباريات.

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