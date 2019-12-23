تشكيل الأهلي - عودة السولية.. وأجايي مهاجم أمام الاتحاد

عاد عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لقيادة فريقه في مواجهة الاتحاد السكندري.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة العاشرة من الدوري المصري في استاد القاهرة.

وغاب السولية عن الأهلي في مواجهة الإسماعيلي الماضية والتي حسمها الفريق الأحمر بهدف دون رد.

ودفع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بالسولية أساسيا أمام الاتحاد السكندري.

وجاء تشكيل الأهلي كاملا كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – أليو ديانج.

الهجوم: حسين الشحات – جونيور أجايي – أحمد الشيخ.

بينما جاءت مقاعد بدلاء الأهلي كالآتي:

شريف إكرامي – محمود متولي – وليد أزارو – وليد سليمان – أحمد فتحي – حسام عاشور – جيرالدو.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات متتالية.

بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الثاني بـ20 نقطة جمعها من 9 مباريات.

واستعبد فايلر من قائمة الأهلي كل من محمود وحيد وعلي لطفي ومروان محسن.

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