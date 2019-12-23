أرتيتا يقرر استمرار ليونبيرج في أرسنال: أعطاني انطباعا جيدا

قرر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال استمرار فريدي ليونبيرج معه في الجهاز المعاون.

وقال أرتيتا لموقع أرسنال الرسمي اليوم الإثنين: "لقد تحدثت مع ريدي عقب لقاء إيفرتون وأخبرته عن أفكاري التي أريد تنفيذها والأدوار المكلف بها جميع أعضاء الجهاز الفني".

وأضاف "أردت أن أعرف كيف يشعر حيال تلك الأفكار وتوقعاته للمستقبل وفي النهاية رأينا أن الأفضل له هو الاستمرار معنا".

وواصل أرتيتا "ليونبيرج يعرف النادي واللاعبين جيدا والموقف الذي نمر به وتاريخ النادي جيدا وطريقة فهمه للعبة سوف يساعدنا ويجعلنا أفضل"

وأتم أرتيتا "أعرف ليونبيرج قليلا من قبل والآن سنبدأ سويا فصلا جديدا وأنا انطباعي عنه إيجابي للغاية وهو مستعد للمساعدة فهو شخص إيجابي".

يذكر أن أرتيتا تولى مهمة تدريب أرسنال بعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف.

اقرأ أيضا:

اجتماع هام في الأهلي

هل يتغيّر موعد أمم إفريقيا مجددا؟

تطورات إيجابية في أزمة لاعب سلة الزمالك

القرار النهائي بشأن تجربة الـVAR في القسم الثالث

حصاد في الجول 2019 – 16 نجما يتنافسون على صوتك في معركة أفضل لاعب وسط