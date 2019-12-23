هل يعود سامباولي للدوري الإسباني؟ رسميا – إقالة مدرب إسبانيول

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 17:48

كتب : FilGoal

خورخي سامباولي

أعلن نادي إسبانيول إقالة مدربه بابلو ماتشين، بعد شهرين ونصف تقريبا من تعيينه.

وجاءت الإقالة اليوم الإثنين عقب هزيمته أمس الأحد على أرض ليجانيس بهدفين دون رد في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

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الهزيمة تراجعت بـ إسبانيول نحو المركز 20 –الأخير- برصيد 10 نقاط من فوزين، و4 تعادلات، و12 هزيمة.

وتولى ماتشين (44 عاما) تدريب إسبانيول في 7 أكتوبر الماضي خلفا لـ دافيد جاييجو الذي بدأ الموسم مع الفريق الكتالوني.

لكن عجز ماتشين عن تحسين نتائج إسبانيول خلال 18 مباراة أشرف خلالها على قيادة الفريق.

ماتشين قاد إسبانيول للفوز في 4 مباريات، منها مباراتين في الدوري الأوروبي، ومباراة في كأس ملك إسبانيا، ومباراة يتيمة في الدوري الإسباني.

هل يعود سامباولي؟

على صعيد متصل، ارتبط اسم الأرجنتيني خورخي سامباولي بخلافة ماتشين في تدريب إسبانيول.

إذاعة كادينا سير الإسبانية ذكرت أن سامباولي مرشح قوي لتدريب إسبانيول في تجربة ثانية بالدوري الإسباني.

سامباولي (59 عاما) استقال مؤخرا من تدريب سانتوس البرازيلي، بعد أن قاده للمركز الثاني في الدوري خلف فلامنجو.

وتولى سامباولي تدريب إشبيلية في السابق خلال موسم 2016\2017، واحتل معه المركز الرابع في الدوري الإسباني، ووصل معه لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

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