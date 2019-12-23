رسميا - فيريرا مدربا لـ سانتوس البرازيلي

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 17:38

كتب : FilGoal

فيريرا

أعلن نادي سانتوس البرازيلي تعيين البرتغالي جوزفالدو فيريرا مدربا للفريق لمدة موسم واحد.

وكانت تقارير صحفية برازيلية أوضحت أمس الأحد، أن فيريرا سيحضر إلى البرازيل قريبا من أجل إتمام الاتفاق بشكل نهائي، ولكن الأقرب أن يكون التعاقد لمدة موسم.

ويتولى صاحب الـ73 عاما قيادة سانتوس خلفا لخورخي سامباولي الذي رحل عن قيادة الفريق مؤخرا.

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وأنهى سانتوس الدوري البرازيلي في المركز الثاني وصيفا لفلامنجو بفارق 16 نقطة.

يذكر أن فيريرا من المدربين الأجانب الذين تركوا بصمة قوية في مصر بقيادته للزمالك للفوز بالدوري والانتصار على الأهلي في نهائي كأس مصر 2014-2015.

وبعد جمع الزمالك لعشر نقاط في أول 4 مباريات من الدوري في موسم 2015-2016 رحل فيريرا متحججا بعدم حصوله على كامل مستحقاته وفقا للعقد المبرم مع القلعة البيضاء.

وفور رحيل فيريرا عن الزمالك التحق بنادي السد القطري الذي توج معه بأربعة ألقاب آخرها الدوري 2018-2019 قبل أن يترك الفريق في مايو الماضي.

وبحسب تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك، حاول النادي مفاوضة فيريرا للعودة لقيادة الفريق قبل بداية الموسم الجاري إلا أن فيريرا اعتذر بسبب ظروف صحية.

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