كرة سلة - تعديل موعد مواجهة الأهلي والزمالك في الدوري لأسباب أمنية

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 16:18

كتب : FilGoal

أبرز صور فوز الأهلي على الزمالك في كأس مصر لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عبر صفحته الرسمية عن تعديل مواجهة الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من دوري السوبر للرجال لأسباب أمنية.

وقررت لجنة المسابقات تعديل المواجهة لتقام في السادسة مساء بدلا من الثامنة مساء بناء على توصيات وزارة الداخلية.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك السادسة مساء غد الثلاثاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي.

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وكان الأهلي قد تغلب على طلائع الجيش، بينما فاز الزمالك على سموحة في الجولة الافتتاحية من المسابقة.

ويدافع الزمالك عن لقب بطولة دوري السوبر بعد أن حققه الموسم الماضي على حساب الجزيرة.

وتقام مباريات الدور الجاري من المسابقة بنظام الذهاب والإياب ليتم ترتيب الأندية من الأول إلى الثامن.

وفي المرحلة المقبلة يلعب الأول أمام الثامن، ثم الثاني ضد السابع وهكذا بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي.

وبنفس الطريق تقام مباريات نصف النهائي والنهائي.

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