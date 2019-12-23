مرعي: ميتشو أخبر لاعبي الزمالك بأنه مريض قبل لقاء مازيمبي

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 01:27

كتب : FilGoal

ميتشو - الزمالك - المقاولون العرب

كشف عصام مرعي المدرب العام السابق لفريق الزمالك كواليس ما قبل لقاء فريقه أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك خسر أمام مازيمبي بثلاثية مقابل لا شيء في دوري أبطال إفريقيا، ليقرر بعدها مجلس إدارة النادي إنهاء تعاقده مع الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" وجهازه المعاون.

وقال عصام مرعي: "تفاجأت في محاضرة ما قبل لقاء مازيمبي بما قاله ميتشو للاعبين".

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وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت "ميتشو قال للاعبي الزمالك في نهاية المحاضرة أنه مريض. تفاجأت للغاية من ذلك ووجدت أنها قيلت في وقت غير مناسب".

وأشار "ربما كان ميتشو يقصد تحفيز لاعبي الزمالك، ولكنه أخبرهم بالفعل أنه مريض".

وأكمل حديثه قائلا: "ميتشو قال كلمة "سرطان" وعندما ترجم أحمد شعبان كلامه، قال بأنه مريض ولم يذكر كلمة "سرطان" ولكن لاعبي الزمالك سمعت الكلمة بالفعل من المدرب وفهمت ما يقول".

وتابع "ولذلك ظهرت حالة التضامن من اللاعبين مع المدرب عقب المباراة".

وتحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقت سابق عن "مرض" ميتشو، مشيرا إلى " ميتشو ليس مريضا. أخبر اللاعبين بأنه يُفضل أن يكون مريضا على أن يخسر من مازيمبي، ولكنهم فهموا كلامه بشكل خاطئ". (طالع التفاصيل)

ميتشو رحل عن الزمالك ليتعاقد الأخير مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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