مواعيد مباريات الإثنين 23 ديسمبر 2019.. صدام الصدارة في الدوري المصري

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 01:19

كتب : FilGoal

وليد سليمان - الأهلي - الإسماعيلي

يوم مثير في الدوري المصري ينتظرنا بمواجهتين قويتين تحددان شكل المقدمة.

FilGoal.com يستعرض مواعيد مباريات الإثنين 23 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

يستقبل الأهلي نظيره الاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي في السابعة والنصف مساء، مباراة تُنقل عبر أون سبورت، وتايم سبورتس لتحديد المتصدر.

فيما يلتقي المقاولون العرب مع الإسماعيلي في الخامسة مساء عبر أون سبورت، وتايم سبورتس أيضا.

البطولة العربية

في المواجهة الأخيرة من ربع النهائي، يلعب الشباب السعودي أمام الشرطة العراقي في السادسة مساءً، مباراة تُنقل عبر أبو ظبي الرياضية.

الدرجة الثانية

وفي دوري الدرجة الثانية المصري تُلعب 5 مباريات في مجموعة القاهرة، ويحل المتصدر سيراميكا كليوبترا ضيفا على النجوم في الثانية والنصف مساء.

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