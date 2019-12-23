مؤتمر زيدان: قطعا لا أحتاج إلى مهاجم

عبّر زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن إحباطه لعدم الفوز، لكنه أبدى في الوقت ذاته ارتياحه لخلق الفرص.

ريال مدريد اكتفى بالتعادل 0-0 أمام ضيفه بلباو على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 18 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وصرّح زيدان بعد المباراة: "أنا محبط لأجل اللاعبين، بسبب المجهود الذي بذلوه، عدم التسجيل رغم كل الفرص التي سنحت لنا هو أمر محبط".

وسلّم بالأمر الواقع: "في كرة القدم عليك أن تُدخل الكرة، وفي آخر 3 مباريات سنحت لنا العديد من الفرص دون أن نسجل".

واستدرك: "الأمر المهم هو أن نخلق الفرص، وقد حدث ذلك بالفعل، وسنواصل، الكرة ستدخل، هي لم تدخل اليوم، ولكن لا يجب أن يربكنا ذلك، هذا العام كان جيدا وعلينا أن نؤمن بذلك".

وشدد: "أنا لست قلقا، نحن هادئون، لقد قمنا بعمل جيد لمدة 4 أو 5 أشهر".

وواصل نبرته الإيجابية: "أنا سعيد بتطور الفريق، لكن بدأنا الموسم بصعوبة، دفاعيا نحن على ما يرام، وسنتحسن هجوميا في 2020".

وعند سؤاله عن إمكانية انتداب مهاجم: "قطعا لن نتعاقد مع مهاجم في يناير، لا أرى حاجة إلى ذلك".

وأضاف: "التأخر بنقطتين عن الصدارة؟ نعم، هذا محبط، لأن اللاعبين قدموا كل شيء، سأنظر إلى الجوانب الإيجابية".

وواصل حديثه: "أشعر أن الجمهور راضٍ لأنه رأى أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم".

وأتم: "بعد المباراة أخبرت اللاعبين أن الأمر الأهم أنهم أعطوا كل شيء في المباراة، لقد أصبنا القائم والعارضة 3 مرات، لدينا فريق مميز ونعلم أن الصبر طريقنا للتحسن".



































ريال مدريد أصاب العارضة مرتين، والقائم في مناسبة، وعجز عن قهر الحصون الدفاعية الباسكية العتيدة.

ليفقد ريال مدريد فرصة الالتحاق بـ برشلونة في الصدارة، ويكتفي برفع رصيده إلى 37 نقطة بفارق نقطتين عن البلاوجرانا.

فيما رفع بلباو رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.

التعادل السلبي هو الأول بين الفريقين في الدوري على ملعب برنابيو منذ عام 1998.

ليكمل ريال مدريد 180 دقيقة متتالية دون أن يسجل أهداف.

كما وصل ريال مدريد إلى 13 مباراة متتالية دون هزيمة، لكنه فقد نقطتين ثمينتين.

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