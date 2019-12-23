شريف: العودة للأهلي؟ لست موظفا ولا أرى أحدا أفضل مني لأكون بديله

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 00:49

كتب : FilGoal

محمد شريف - إنبي - الزمالك

أبدى محمد شريف مهاجم إنبي موقفه من إمكانية العودة إلى الأهلي بعد انتهاء إعارته بانتهاء الموسم الجاري.

وصرح شريف عبر قناة القاهرة والناس "الأهلي ناد كبير، يتمنى أي لاعب التواجد بين صفوفه، فهو الفريق الأكبر في إفريقيا".

واستدرك "لكن الأهم بالنسبة لي هو المشاركة في المباريات بانتظام مع أي فريق، لا يوجد لاعب يحب الجلوس احتياطيا".

وأشار "من الممكن الاستمرار وتقاضي راتبي مثل الموظف ولا يهمني المشاركة من عدمها، لكل لاعب حساباته، لكن طموحي مختلف".

وشدد "لا أحب الجلوس احتياطيا، لأنني لا أرى أحدا أفضل مني لأجلس له بديلا".

وأوضح محمد شريف "إعارتي لـ إنبي تنتهي بنهاية الموسم الجاري، بعدها سيتبقى في عقدي مع الأهلي موسمين".

واستطرد "مبررات مارتين لاسارتي لعدم إشراكي لم تقنع مقنعة، فإذا كنت ضعيفا أمام المرمى مثلما قيل، فما دوره كمدرب للفريق؟ كان واجبه تحسين مستواي، رغم أنني تدربت بجدية وسجلت أكثر من هدف في المباريات الودية".

ويحل محمد شريف ثانيا في قائمة هدافي الدوري برصيد 7 أهداف خلف عبد الله السعيد لاعب بيراميدز 8 أهداف.

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