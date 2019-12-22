صرخة جاتوزو الأولى.. نابولي يخطف انتصارا قاتلا أمام ساسولو

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 23:58

كتب : FilGoal

نابولي - ساسولو

خطف نابولي انتصارا قاتلا أمام ساسولو على ملعب الأخير، ليحقق جنارو جاتوزو فوزه الأول مع الفريق الإيطالي.

نابولي انتصر على ساسولو بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

أصحاب الأرض تقدموا أولا في الدقيقة 28 عن طريق جونيور تراوري بعدما حول عرضية داخل منطقة الجزاء، بلمسة هادئة مرت بين قدمي حارس نابولي لتهز الشباك.

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لكن كتيبة جاتوزو لم تستسلم لتقلب الطاولة في الشوط الثاني.

ماريز لوريرو تعادل أولا لنابولي بعد مهارة وتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

بعد هدف التعادل سيطر نابولي تماما على مجريات المباراة وأهدر أكثر من 5 فرص محققة ولكن العارضة تعاطفت مع ساسولو مرتين.

قتال كتيبة جاتوزو استمر حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، لينجح أخيرا في هز الشباك.

إليف إلماس يهز شباك ساسولو بعد ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة ويكتب الانتصار الأول لـ جاتوزو.

انتصار نابولي هو الأول تحت قيادة جنارو جاتوزو بعدما خسر الفريق اللقاء الأول أمام بارما.

ووصل نابولي للنقطة 24 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة 19 في المركز الـ 12.

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