الإسماعيلي: درسنا نقاط قوة وضعف المقاولون.. المواجهة ستكون صعبة للغاية

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 23:32

كتب : ياسر الشريف

بيكيتي سيلفا - الإسماعيلي - الأهلي

تحدث صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي عن مواجهة فريقه أمام المقاولون العرب، مشيرا إلى "المواجهة ستكون صعبة للغاية".

الإسماعيلي يواجه المقاولون العرب في الخامسة مساءً يوم الإثنين في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وقال المنياوي: "المواجهة ستكون صعبة للغاية في ظل حالة النشوة التي يمر بها الفريق".

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وأضاف في تصريحاته للصحفيين "سنلعب بروح قتالية مع احترام المنافس، من أجل استعادة مسيرة النتائج الإيجابية".

وواصل "درسنا المقاولون جيدا للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق".

وأشار "نعاني من أزمة ضيق الوقت والتي تؤثر علينا بالسلب وأتمنى من لجنة المسابقات إعادة النظر في هذا الأمر لإتاحة الفرص للأندية من أجل التقاط الأنفاس".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 9 مباريات.

بينما المقاولون العرب في المركز الثالث برصيد 19 نقطة من 9 مباريات.

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