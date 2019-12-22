العارضة وإنقاذ بطولي يوقفان هجمات ريال مدريد الشرسة أمام بلباو

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 22:55

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

عجز ريال مدريد عن الوصول إلى شباك أتليتك بلباو في الشوط الأول لمواجهتهما على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 18 للدوري الإسباني.

وأهدر لاعبو ريال مدريد عدة فرص محققة خلال الشوط الأول، أولها في الدقيقة 12 عن طريق فينيسيوس جونيور بعد مراوغة رائعة لـ إنييجو مارتينز.

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توني كروس بدوره أهدر هدفا رائعا لو سُجل في الدقيقة 19، بعد اختراق لدفاعات بلباو، أعقبه بتسديدة اصطدمت برأس الحارس أوناي سيمون وارتدت من العارضة.

قبل أن يهدر كريم بنزيمة بدوره في الدقيقة 32 بعد مراوغته الحارس سيمون، لكن تسديدته أبعدت بواسطة أوناي نونيز من على خط المرمى.

أما بلباو فقد سجل هدفا في نهاية الشوط عن طريق كينان كودرو، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

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