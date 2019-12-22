أعلن حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري عن إنهاء أزمة شيخ موكورو مع نادي هلال الأبيض السوداني.

شيخ موكورو النادي : المصري المصري

وقال حسن عمار: "سددنا مبلغ 30 ألف دولار للنادي السوداني في الساعات الأخيرة الماضية".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "مندوب من نادي هلال الأبيض حضر للقاهرة لتسوية الأمر وتحويل المبلغ من حساب النادي المصري إلى النادي السوداني".

وتابع "سيُخصم المبلغ من مستحقات اللاعب والآن سيتوجه نصر عزام للمحكمة الرياضية لرفع الإيقاف عن اللاعب في أسرع وقت حتى يتمكن من المشاركة مع الفريق".

منذ يناير الماضي، لم يشارك اللاعب الإيفواري في أي مباراة مع المصري، بسبب أزمة في العقد المبرم بين الأخير ونادي هلال الأبيض الذي لعب له شيخ موكورو.

اللاعب السابق لأسيك ميموزا والهلال السوداني انتقل للمصري في صيف 2017 وشارك مع الفريق في 12 مباراة قبل أن يُمنع من تمثيل الفريق البورسعيدي.

ويلعب المصري أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الـ 13 على سلم ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط من 8 مباريات.

بينما طلائع الجيش في المركز الـ 15 برصيد 7 نقاط من نفس عدد المباريات.

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