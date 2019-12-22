تشكيل ريال مدريد – هجوم برازيلي.. وعودة بيل للبدلاء أمام بلباو

أجرى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد 4 تعديلات على تشكيلته لمواجهة أتليتك بلباو في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد تعادل 0-0 مع برشلونة في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة مساء الأربعاء الماضي، وزيدان عدّل في تشكيلته.

الثلاثي البرازيلي: إيدير ميليتاو، ورودريجو، وفينيسيوس يعود للظهور بشكل أساسي على حساب رافا فاران، وإيسكو، وجاريث بيل.

فيما يعوّض لوكا مودريتش نظيره كاسيميرو الموقف لتراكم البطاقات.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي لعب مباراته هذه الجولة وانتصر على ديبورتيفو ألافيس 4-1.

فيما تواجد بلباو في المركز الثامن بـ 27، ويسعى للفوز والقفز إلى المركز السادس.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – سيرخيو راموس – فيرلان ميندي

الوسط: فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – توني كروس

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – إيسكو – براهيم دياز – جاريث بيل – لوكا يوفيتش

تشكيل بلباو:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: يراي ألفاريز – أوناي نونيز – إنييجو مارتينز – يوري بيرتشيتشي

الوسط: داني جارسيا – ميكيل فيسجا – إنييجو ليكوي – راؤول جارسيا – إنياكي ويليامز

الهجوم: كينان كودرو

دكة البدلاء: إياجو إيريرين – ميكيل بالينزياجا - بينيات إتشيباريا – أوناي جوميز – جايزكا لارازابال - أوناي لوبيز – أسيير فياليبري

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