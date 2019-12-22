تشكيل ريال مدريد – هجوم برازيلي.. وعودة بيل للبدلاء أمام بلباو

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 20:54

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

أجرى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد 4 تعديلات على تشكيلته لمواجهة أتليتك بلباو في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد تعادل 0-0 مع برشلونة في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة مساء الأربعاء الماضي، وزيدان عدّل في تشكيلته.

الثلاثي البرازيلي: إيدير ميليتاو، ورودريجو، وفينيسيوس يعود للظهور بشكل أساسي على حساب رافا فاران، وإيسكو، وجاريث بيل.

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فيما يعوّض لوكا مودريتش نظيره كاسيميرو الموقف لتراكم البطاقات.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي لعب مباراته هذه الجولة وانتصر على ديبورتيفو ألافيس 4-1.

فيما تواجد بلباو في المركز الثامن بـ 27، ويسعى للفوز والقفز إلى المركز السادس.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – سيرخيو راموس – فيرلان ميندي

الوسط: فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – توني كروس

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – إيسكو – براهيم دياز – جاريث بيل – لوكا يوفيتش

تشكيل بلباو:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: يراي ألفاريز – أوناي نونيز – إنييجو مارتينز – يوري بيرتشيتشي

الوسط: داني جارسيا – ميكيل فيسجا – إنييجو ليكوي – راؤول جارسيا – إنياكي ويليامز

الهجوم: كينان كودرو

دكة البدلاء: إياجو إيريرين – ميكيل بالينزياجا - بينيات إتشيباريا – أوناي جوميز – جايزكا لارازابال - أوناي لوبيز – أسيير فياليبري

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