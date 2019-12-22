الهزائم تتواصل.. النني يشارك في سقوط بشكتاش أمام فنربهاتشة

شارك محمد النني في خسارة فريقه بشكتاش أمام مضيفه فنربهاتشة 3-1، بالجولة 16 من الدوري التركي.

ماكس كروسه، وأوزان توفان، وفيدات موريكي سجلوا أهداف فنربهاتشة، فيما سجل أتيبا هوتشينسون هدف بشكتاش الوحيد.

video:1

وشارك النني في الدربي الإسطنبولي كاملا، وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 77.

بشكتاش تقهقر إلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة، فيما رفع فنربهاتشة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث.

وخسر بشكتاش مباراة الرابعة على التوالي في مختلف البطولات، والثانية على التوالي في الدوري التركي.

ويلعب النني معارا لـ بشكتاش من أرسنال منذ مطلع الموسم، وشارك في 17 مباراة معه، واكتفى بصناعة هدف واحد دون أن يسجل.

اقرأ أيضا:

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

حقيقة العرض السعودي لـ ساسي

وردة يواصل الانفجار في اليونان

مدرب حجازي يتحدث عن "أمر حدث في التدريبات"

خطأ مروع من دي خيا يقهر يونايتد