قائد واتفورد: كرة القدم تسبب الضغط؟ بل تضحيات أمي

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 19:41

كتب : FilGoal

تروي ديني - واتفورد - أرسنال

أعطى تروي ديني قائد واتفورد، درسا حياتيا بعد مساهمته في فوز فريقه على مانشستر يونايتد.

ديني سجل لأول مرة هذا الموسم في انتصار واتفورد 2-0 على يونايتد في ملعب فيكاريدج رود.

وصرّح ديني بعد المباراة في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية: "لقد كنت مصابا لثلاثة أشهر ونصف تقريبا، ولن أقول إنني قضيت وقتي في التفكير بعدم تسجيلي الأهداف".

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وأضاف المهاجم صاحب الـ 31 عاما: "كل ما كنت أفكر فيه هو التعافي ومساعدة زملائي بقدر المستطاع".

ديني سُئل إن كان شعر بالضغط في الفترة بسبب ابتعاده عن الملاعب، فجاءت إجابته فلسفية: "الضغط بالنسبة لي هو رؤية والدتي تعمل في 3 وظائف حتى تستطيع تحمل تكلفة الاحتفال بأعياد الميلاد".

وأكمل: "أما ما نعيشه فهو مجرد كرة قدم، أتفهمون ما أعنيه؟".

وواصل: "لو سجلت فهذا جيد، لو أهدرت فقد حدث ما حدث، أحاول مجددا في الأسبوع التالي، أليس كذلك؟".

وأتم: "الحياة الحقيقية هي ما تمثل الضغط بالنسبة لي".

ديني أجرى جراحة في الركبة أبعدته عن 12 مباراة لـ واتفورد هذا الموسم، قبل أن يسجل هدفه الأول هذا الموسم من ركلة جزاء في شباك دافيد دي خيا.

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