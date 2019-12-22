تشكيل دربي لندن - توتنام بالقوة الضاربة في الهجوم.. وثلاثي دفاعي لـ تشيلسي

دفع جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة تشيلسي.

ويلعب توتنام ضد تشيلسي في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام بملعب توتنام.

واعتمد مورينيو على ثلاثي هجوم يتكون من سون هيونج مين وهاري كين ولوكاس مورا، ومن خلفهم ديلي آلي.

وجاء تشكيل توتنام بالكامل كالآتي:

المرمى: جازانيجا.

الدفاع: سيرجي أورييه – دافينسون سانشيز – توبي ألديرفيرليد – يان فيرتونخين.

الوسط: موسى سيسوكو – إريك داير – ديلي آلي.

الهجو: سون هيونج مين – هاري كين – لوكاس مورا.

على الجانب الآخر يعتمد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي على ثلاثي دفاعي في مواجهة هجوم توتنام.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

المرمى: كيبا.

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – أنطونيو روديجير – كورت زوما – توموري - ماركوس ألونسو.

الوسط: كانتي – ميسون ماونت – كوفاسيتش.

الهجوم: ويليان – تامي أبراهام.

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