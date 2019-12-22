جوائز كاف – منافسة نارية بين صلاح ومحرز وماني على لقب الإفريقي الأفضل

أمام محمد صلاح فرصة للحفاظ على لقب أفضل لاعب في إفريقيا الذي حصل عليه في العامين الماضيين، حيث دخل دون مفاجآت القائمة المختصرة الأخيرة لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي ساديو ماني النادي : ليفربول محمد صلاح النادي : ليفربول

لكن أمام صلاح منافسة نارية هذه النسخة، حيث سيواجه زميله في ليفربول ساديو ماني الذي لم يتوج بها من قبل، ورياض محرز.

صلاح قاد – رفقة ماني – ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، لكن للسنغالي أفضلية بوصوله لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 والتي خرج منها صلاح في دور الـ16 مع منتخب مصر.

أما محرز، فهو بطل للدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، كما حصد لقب كأس أمم إفريقيا 2019.

وبالتالي، خرج من القائمة مواطن ماني، كاليدو كوليبالي، والمغربي حكيم زياش، والجزائري إسماعيل بن ناصر، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج، والجزائري يوسف بلايلي والكاميروني أندريه أونانا، والنيجيري أوديون إيجالو.

وأعلن كاف أن القائمة المختصرة للمرشحين تحددت بناء على تصويت اللجنة الفنية للتطوير ومجموعة من خبراء الإعلام مع التأكيد على أداء المرشحين خلال 2019 فقط.

وأوضح كاف أن المرحلة الأخيرة للتصويت فيما يخص جائزة لاعب العام الإفريقي للرجال والسيدات، وكذلك مدرب العام من الرجال والسيدات، سيتم اختيارها من قبل مدربي المنتخبات أو المديرين الفنيين للاتحادات وقادة المنتخبات الأولى للاتحادات الأعضاء، أما جائزة لاعب العام في مسابقات الأندية سيتحدد بتصويت مدربي وقادة الأندية التي بلغت مرحلة المجموعات في الموسم الحالي من مسابقات الأندية.

ويتم إعلان الفائزين بالجوائز في حفل بالغردقة يوم 7 يناير المقبل.

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