ارحموا عزيز قوم ذل! أتالانتا يهين ميلان بخماسية

كان يوما ملك أوروبا، كان يوما عملاق إيطاليا، لكنه يزداد سوءا وبات في حالة يرثى لها، تتفوق عليه فرق لا تملك حتى ربع تاريخه. ميلان يسقط من جديد، هذه المرة بخماسية قاسية على يد مضيفه أتالانتا في الجولة 17 من الدوري.

ارتقى أتالانتا للمركز الخامس في ترتيب البطولة بعد انتصاره الساحق، وتراجع روسونيري للمركز العاشر، بعدما تجمد رصيده، مثلما تجمد لاعبوه في الميدان، عند 21 نقطة.

بدأ حفل الأهداف في ملعب أتليتي أتزوري بتسديدة رائعة لأليخاندرو جوميز من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، ثم في الشوط الثاني بات الطريق معبدة لمرمى الحارس جيانلويجي دوناروما.

أحرز ماريو بازاليتش بالطريقة ذاتها الهدف الثاني في الدقيقة 61 ثم سجل جوسيب إليسيتش ثنائية رائعة في الدقيقتين 63 و72 واختتم لويس مورييل الخماسية في الدقيقة 84 بتسديدة في المرمى الخالي بعد خروج خاطئ لدوناروما.

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وخسر ميلان لأول مرة منذ 10 نوفمبر الماضي، حين سقط في تورينو أمام يوفنتوس حامل اللقب بهدف دون رد.

لكن الهزيمة كانت الثامنة له في الموسم الحالي من الدوري. فاز في 6 مباريات فقط من 17 جولة.

ولم يخسر ميلان بخمسة أهداف دون في الدوري منذ موسم 1997-1998، حين سقط أمام مضيفه روما.

ويستضيف ميلان فريق سامبدوريا في الجولة المقبلة بينما يلعب أتالانتا ضد ضيفه بارما.

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