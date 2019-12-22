هدف تبعته بطاقة صفراء.. وردة يواصل التألق في اليونان
الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 16:26
كتب : FilGoal
سجل عمرو وردة هدفا للمباراة الثانية تواليا في الدوري اليوناني ونال بطاقة صفراء مباشرة بعدما خلع قميصه احتفالا اليوم الأحد.
في الدقيقة 38 عزز المصري تقدم ناديه لاريسا على ضيفه بانيونيوس بهدف ثان، قبل أن يشهر له الحكم بطاقة صفراء.
وأحرز وردة (26 عاما) هدفه الخامس في الموسم الحالي مع لاريسا الذي يلعب له معارا من باوك.
والهدف هو رقم 25 لوردة في الدوري اليوناني الذي شارك فيه لأول مرة في موسم 2015-2016.
وابتعد وردة عن منتخب مصر منذ كأس إفريقيا 2019 التي ودعها الفراعنة من الدور ثمن النهائي.
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