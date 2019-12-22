جوائز كاف – تعرف على القوائم النهائية لكافة المرشحين

أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الستار عن القوائم المختصرة النهائية، لكافة المرشحين لجوائز الأفضل داخل القارة عن عام 2019.

محمد صلاح النادي : ليفربول طارق حامد النادي : الزمالك

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن المرشحين النهائيين لكافة جوائز قارة إفريقيا لكرة القدم للرجال والسيدات.

مصر ممثلة في الجوائز بطارق حامد لاعب الزمالك المرشح لجائزة أفضل لاعب داخل مسابقات الأندية بقارة إفريقيا، بجانب محمد صلاح نجم ليفربول المرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي وصاحب الجائزة في السنتين الماضيين.

وجاءت قوائم المرشحين كالتالي:

أفضل منتخب إفريقي - سيدات

الكاميرون – جنوب إفريقيا – نيجيريا

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أفضل منتخب إفريقي – رجال

الجزائر – مدغشقر – السنغال

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أفضل مدرب إفريقي – سيدات

ألاين ديجومفا – الكاميرون

ديسريس إليس – جنوب إفريقيا

توماس دينيربي – نيجيريا

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أفضل مدرب إفريقي – رجال

أليو سيسيه - السنغال

جمال بلماضي – الجزائر

معين الشعباني – الترجي

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أفضل لاعب إفريقي صاعد

أشرف حكيمي – بروسيا دورتموند ومنتخب المغرب

صامويل شوكويزي – فياريال ومنتخب نيجيريا

فيكتور أوزيمين – ليل ومنتخب نيجيريا

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أفضل لاعب داخل مسابقات قارة إفريقيا للأندية

طارق حامد – الزمالك ومنتخب مصر

يوسف البلايلي – الترجي الرياضي التونسي- أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر

أنيس البدري – الترجي الرياضي التونسي ومنتخب تونس

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أفضل لاعب إفريقية – سيدات

نجويا أجارا – الكاميرون

أسيسات أوشوالا – نيجيريا

ثيمبي كاجاتلانا – جنوب إفريقيا

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أفضل لاعب إفريقي – رجال

محمد صلاح – ليفربول ومنتخب مصر

ساديو ماني – ليفربول ومنتخب مصر

رياض مجرز – مانشستر سيتي والجزائر

وتقام حفل إعلان جوائز الكاف يوم 7 يناير المقبل في الغردقة.

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