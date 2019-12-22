كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني بالنادي الأهلي عن تمديد عقد رامي ربيعة مدافع الفريق بنهاية الموسم الماضي.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وترددت أنباء عن أحقية ربيعة في التوقيع لأي ناد في شهر يناير المقبل بسبب نهاية تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم.

وقال عبد الحفيظ لـ FilGoal.com: "هذه الأنباء غير صحيحة، قمنا بتجديد عقد ربيعة نهاية الموسم الماضي".

وأضاف عبد الحفيظ "ربيعة قام بتمديد تعاقده مع الأهلي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة أي حتى نهاية موسم 2023".

وتابع مدير الكرة بالأهلي "جلسنا مع ربيعة في نهاية الموسم الماضي وأتممنا اتفاق تمديد التعاقد".

وخاض رامي ربيعة هذا الموسم مع الأهلي 9 مباريات بعد تعافيه من الإصابة التي حرمنه من المشاركة في أكثر من 6 مباريات الموسمين الماضيين.

ولم يغب ربيعة عن مباريات الدوري المصري سوى مواجهة أسوان وكان قد تعرض لإصابة بشد خفيف في مواجهة الإسماعيلي الأخيرة.

وأعلن الأهلي جاهزية مدافعه لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد الاثنين ضمن مباريات الجولة العاشرة.

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