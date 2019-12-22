فان دايك: حزنت لخسارة الكرة الذهبية

كان المدافع الهولندي المخضرم يمني نفسه بالارتقاء لقمة العالم لكن لسوء حظه كانت أغلب الأصوات لصالح الساحر الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

كشف فيرجيل فان دايك أنه توقع التتويج بجائزة الكرة الذهبية، لكن تملكه الحزن قليلا حين علم أن الفائز هو أيقونة برشلونة.

وقال لاعب ليفربول في تصريحات لصحيفة ميرور الإنجليزية:"أصابني الإحباط نوعا ما، قررت الذهاب للحفل رغم ذلك، وفي النهاية، كانت ليلة استثنائية. لازلت أرى ذلك إنجازا عظيما، أن تكون في القمة مع نجوم اللعبة على مستوى العالم".

وواصل فان دايك (28 عاما) "تحدثت مع ميسي خلال الحفل. لم تكن محادثة طويلة لأنه لا يتحدث الكثير من الإنجليزية، لكنها كانت كافية لأدرك أن الاحترام متبادل بيننا".

بفارق ضئيل، جاء فان دايك ثانيا في الجائزة، المدافع الاستثنائي كان حاسما في ليفربول خلال العام الحالي، الذي توج فيه بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم وخسر الدوري بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي.

ويأمل فان دايك أن يكون الموسم الحالي هو الذي يستعيد فيه ليفربول لقب الدوري، الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 1989-1990.

وتحدث لاعب ساوثامبتون السابق عن سبب حبه للأجواء في النادي الإنجليزي العريق قائلا:"اللاعبون قريبون من بعضهم البعض كثيرا. في رأيي، ليفربول بمثابة عائلة كبيرة، ولهذا يناسبني النادي جدا. جيمس ميلنر يقول الشيء نفسه، ولقد لعب في أندية كبيرة مثل مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا".

وأضاف قائد هولندا "لذلك هذا النادي عظيم بالنسبة لي. الناس متواضعون. الأساطير مثل كيني دالجليش وإيان راش، يسافرون معنا خلال الأسابيع الأوروبية. دالجليش يرسل لي عبر الهاتف ونتبادل الحديث أحيانا. حين أذهب لعائلتي بعد مباراة، أمر بغرفة مجلس الإدارة ودائما أرى فيها نجوما قدامى للنادي".

وتوج ليفربول يوم السبت بلقب كأس العالم للأندية بعد إسقاطه لفلامنجو البرازيلي بهدف روبرتو فيرمينو ليفوز النادي بالبطولة لأول مرة.

ويعود ليفربول للمعترك المحلي بمواجهة قوية أمام مضيفه ليستر سيتي يوم الخميس في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري ورصيده 49 نقطة مبتعدا بعشر نقاط عن ليستر الوصيف.

ولليفربول مباراة مؤجلة في البطولة أمام وست هام يونايتد.

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