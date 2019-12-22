مواعيد مباريات اليوم 22-12-2019 والقنوات الناقلة.. قمة مورينيو ولامبارد والسوبر الإيطالي

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 00:48

كتب : FilGoal

لامبارد - مورينيو

أحد كروي ناري في انتظارنا.. كونوا على الموعد.

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في الدوري الإنجليزي يحل مانشستر يونايتد ضيفا على واتفورد في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 2.

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وفي السادسة والنصف مساءً تنطلق قمة نارية تجمع بين فرانك لامبارد وجوزيه مورينيو. توتنام يواجه تشيلسي على بي إن سبورتس 2.

وفي الأراضي السعودية، يلعب يوفنتوس ضد لاتسيو في السابعة إلا ربع مساءً في السوبر الإيطالي على قناة السعودية الرياضية 1.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني ستكون في الخامسة مساءً بين ريال بيتيس وأتليتكو مدريد على بي إن سبورتس 3.

وفي العاشرة مساءً سنكون على موعد مع قمة منتظرة تجمع بين ريال مدريد وأتليتك بلباو على بي إن سبورتس 3.

وفي الدوري الإيطالي، يحل ميلان ضيفا على أتلانتا في الواحدة والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 4.

وفي العاشرة إلا ربع مساءً، يلعب ساسولو ضد نابولي على بي إن سبورتس 4.

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في إنجلترا في إيطاليا في إسبانيا

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