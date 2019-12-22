جوائز كاف – سيقاتل حتى النهاية.. طارق حامد ينافس البدري وبلايلي على الأفضل في إفريقيا

يواصل طارق حامد نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر المنافسة على لقب أفضل لاعب في بطولات إفريقيا للأندية في عام 2019.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

طارق حامد سينافس التونسي أنيس البدري، والجزائري يوسف بلايلي، اللذان قادا الترجي للفوز بدوري أبطال إفريقيا قبل أن يرحل الثاني إلى أهلي جدة بنهاية الموسم الماضي.

واستبعد كاف كل من طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي التونسي، ولابا كودجو المهاجم السابق لنهضة بركان المغربي والحالي للعين الإماراتي من القائمة المختصرة الأخيرة.

طارق حامد هو اللاعب الوحيد من الدوري المصري الذي استمر لمرحلة القائمة المختصرة الأولى، بعد أن ضمت القائمة الأولية زميليه محمود علاء، والتونسي فرجاني ساسي، ومواطن الأخير لاعب الأهلي علي معلول، قبل أن يستمر حامد للقائمة المختصرة الأخيرة.

ويعد ذلك ثاني ترشيح لحامد، الذي ترشح للقائمة الأولى لأفضل لاعب إفريقي في 2017.

حامد قاد الزمالك للفوز بلقب قاري غاب عن خزائن النادي منذ 2003، وترشح للجائزة المستحدثة هذا العام، مثله مثل مدربه السابق، السويسري كريستيان جروس، المدرب الحالي لأهلي جدة السعودي.

وأعلن كاف أن القائمة المختصرة للمرشحين تحددت بناء على تصويت اللجنة الفنية للتطوير ومجموعة من خبراء الإعلام مع التأكيد على أداء المرشحين خلال 2019 فقط.

وأوضح كاف أن المرحلة الأخيرة للتصويت فيما يخص جائزة لاعب العام الإفريقي للرجال والسيدات، وكذلك مدرب العام من الرجال والسيدات، سيتم اختيارها من قبل مدربي المنتخبات أو المديرين الفنيين للاتحادات وقادة المنتخبات الأولى للاتحادات الأعضاء، أما جائزة لاعب العام في مسابقات الأندية سيتحدد بتصويت مدربي وقادة الأندية التي بلغت مرحلة المجموعات في الموسم الحالي من مسابقات الأندية.

ويتم إعلان الفائزين بالجوائز في حفل بالغردقة يوم 7 يناير المقبل.

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