جوائز كاف – خروج جروس من القائمة النهائية لأفضل مدرب

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 12:18

كتب : FilGoal

كريستيان جروس مدرب الزمالك

خرج السويسري كريستيان جروس من القائمة النهائية للمرشحين بالفوز لجائزة أفضل مدرب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

كاف أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر عن المرشحين الثلاثة للجائزة، التي لم تضم السويسري.

السنغالي أليو سيسيه، الجزائري جمال بلماضي، والتونسي معين الشعباني، أحدهم سيكون أفضل مدرب في إفريقيا 2019.

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جروس، الذي أعاد للزمالك أمجاده الإفريقية بحصد كأس الكونفدرالية بعد غياب منذ 2003 حينما حصل الأبيض على كأس السوبر الإفريقي، أقيل من منصبه قبل نهاية الموسم في مصر وقبل خسارة الزمالك للدوري لصالح الأهلي.

جروس استمر ضمن القائمة المختصرة الأولى، لينافس سيسيه مدرب منتخب السنغال وصيف كأس أمم إفريقيا، وبلماضي بطل إفريقيا مع منتخب الجزائر، والشعباني الذي قاد الترجي التونسي للقب دوري أبطال إفريقيا، والفرنسي نيكولا دوبوي مدرب منتخب مدغشقر الذي قاده لكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

إلا أن جروس ودوبوي ودعا القائمة المختصرة الثانية.

وأعلن كاف أن القائمة المختصرة للمرشحين تحددت بناء على تصويت اللجنة الفنية للتطوير ومجموعة من خبراء الإعلام مع التأكيد على أداء المرشحين خلال 2019 فقط.

وأوضح كاف أن المرحلة الأخيرة للتصويت فيما يخص جائزة لاعب العام الإفريقي للرجال والسيدات، وكذلك مدرب العام من الرجال والسيدات، سيتم اختيارها من قبل مدربي المنتخبات أو المديرين الفنيين للاتحادات وقادة المنتخبات الأولى للاتحادات الأعضاء، أما جائزة لاعب العام في مسابقات الأندية سيتحدد بتصويت مدربي وقادة الأندية التي بلغت مرحلة المجموعات في الموسم الحالي من مسابقات الأندية.

ويتم إعلان الفائزين بالجوائز في حفل بالغردقة يوم 7 يناير المقبل.

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