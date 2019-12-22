خاص عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول.. موقف الأهلي من بقاء جيرالدو وعمار وصلاح محسن

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 11:00

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بني سويف - عمار حمدي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف جيرالدو دا كوستا الجناح الأنجولي للفريق خلال الفترة الجارية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـFilGoal.com: "لم تصلنا أية عروض رسمية لجيرالدو في الوقت الراهن".

وأضاف "الأهلي يناقش أي عرض رسمي يصل ويبحث عن مصلحة جميع الأطراف".

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وأتم "في الوقت الحالي لا يمكن الحديث عن مصير لاعب قبل وصول عرض رسمي".

جيرالدو انضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قادما من بريميرو دي أوجوستو.

صاحب الـ28 عاما توج مع الأهلي بلقب الدوري المصري، وكأس السوبر المصري، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع 6 آخرين.

من جهة أخرى، تحدث سيد عبد الحفيظ عن موقف الثنائي صلاح محسن، وعمار حمدي، فقال "الجهاز الفني لم يحسم مصير اللاعبين بخصوص فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأوضح "صلاح محسن تلقى بالفعل عروضا من إنبي وسموحة، لكن لم يتم حسم أي شيء حتى الآن".

وأتبع "عمار حمدي مازال مستمرا وحتى الآن لم يوافق الأهلي على إعارته بشكل رسمي. اللاعب في حسابات الجهاز الفني وبالتالي يجب الانتظار لبداية فترة الانتقالات".

مدير الكرة أتم "من الطبيعي أن يتلقى النادي مفاوضات أو عروض مع قرب فترة الانتقالات الشتوية، ولكن دراستها تتم وفقا لاحتياجات الفريق ومصلحة اللاعب معا".

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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