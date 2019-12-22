لايبزيج يضمن الصدارة لـ 27 يوما.. جلادباخ يتعادل سلبيا مع هيرتا برلين

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 00:30

كتب : FilGoal

هيرتا برلين - جلادباخ - الدوري الألماني

ضمّن نادي ريد بول لايبزيج صدارة الدور الأول من الدوري الألماني مستفيدا من تعادل بروسيا مونشنجلادباخ السلبي مع هيرتا برلين في ختام الجولة الـ 17.

ريد بول لايبزيج تفوق على أوجسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف، ورفع رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة.

واحتاج جلادباخ للفوز من أجل معادلة رصيد لايبزيج في النقاط ومزاحمته في الصدارة بنفس الرصيد.

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ورغم المحاولات الهجومية في شوطي اللقاء إلا أن الفريق عاد بنقطة من العاصمة الألمانية.

فوز رفع رصيد جلادباخ للنقطة 35 في المركز الثاني، بينما ارتقى هيرتا برلين للمركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

بتلك النتيجة يظل لايبزيج في صدارة ترتيب الدوري الألماني لمدة 27 يوما حتى بداية الدور الثاني ومواجهة يونيون برلين.

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