سكاي: وست بروميتش يرفض عرضا من اتحاد جدة لضم حجازي

رفض نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي الاستغناء عن المدافع الدولي المصري أحمد حجازي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

شبكة سكاي سبورتس كشفت في تقرير حصري لها رفض وست بروميتش عرضا من اتحاد جدة السعودي من أجل التعاقد مع أحمد حجازي.

اتحاد جدة عرض 3.4 مليون جنيه إسترليني لـ وست بروميتش من أجل الحصول على خدمات حجازي، إلا أن الفريق الإنجليزي رفض العرض، وفقا لـ سكاي.

صاحب الـ 28 عاما شارك في 3 مباريات فقط مع وست بروميتش ألبيون هذا الموسم في الدرجة الأولى في إنجلترا.

وانضم حجازي إلى وست بروميتش ألبيون قادما من الأهلي على سبيل الإعارة في 2017، قبل أن يضمه بشكل نهائي.

ولعب حجازي 88 مباراة بقميص وست بروميتش ألبيون ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

ويحتل وست بروميتش ألبيون صدارة ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة من 23 مباراة.

ويبتعد وست بروميتش ألبيون عن مطارده الأول ليدز يونايتد بفارق 3 نقاط.

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