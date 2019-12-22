الرباعيات تتواصل.. باريس سان جيرمان يضرب أميان

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 00:18

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - أميان

واصل باريس سان جيرمان تحقيق الرباعيات مسجلا 4 أهداف للمباراة الثالثة على التوالي.

وفاز باريس على أميان بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

فريق العاصمة الفرنسية ضرب سانت إيتيان برباعية بيضاء الجولة الماضية، وسحق لو مان في كأس الرابطة 4-1.

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أهداف اللقاء سجلها كيليان مبابي (هدفان) ونيمار دا سيلفا وماورو إيكاردي.

مبابي واصل تألقه وساهم في 12 هدفا خلال آخر 7 مباريات، بعدما سجل في الدقائق 10 و65.

أما نيمار فضاعف النتيجة في الدقيقة 64 قبل أن يختتم الأرجنتيني إيكاردي الرباعية في الدقيقة 84، فيما سجل ستيفن ميندوزا هدف أميان الوحيد في الدقيقة 70.

وسجل مبابي هدفه الـ11 في المسابقة ليرتقي إلى وصافة الهدافين خلف وسام بن يدر مهاجم موناكو صاحب الـ13 هدفا.

باريس وصل للنقطة 45 موسعا الفارق مع مارسيليا إلى 7 نقاط مع تبقي مباراة للباريسيين.

أما أميان فتوقف رصيده عند 17 نقطة في المركز الـ18.

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