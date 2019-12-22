جوميز: حققنا لقب المونديال في ظروف صعبة غير معتادين عليها

يرى جو جوميز مدافع ليفربول أن فريقه استطاع تحقيق لقب كأس العالم للأندية في ظروف صعبة لم يعتد عليها قبل ذلك.

وفاز ليفربول الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية 2019 التي أقيمت في قطر، بالتغلب على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد في النهائي، في مباراة امتدت للوقت الإضافي.

وقال جوميز عقب المباراة: "نحن سعداء للغاية بالفوز بالبطولة رغم الظروف الصعبة التي واجهتنا".

وأضاف في حضور مراسل FilGoal.com بملعب المباراة "لعبنا في طقس غير معتادين عليه وفي فترة ضغط مباريات وهي أصعب فترة في الموسم بالكامل".

وتابع "كذلك لعبنا مباريات على ملاعب غير معتادين اللعب عليها، ولكن ورغم كل هذه الظروف استطعنا الفوز باللقب".

وأكمل "نفذنا تعليمات المدير الفني وخبرتنا حسمت اللقب لصالحنا".

وأتم تصريحاته "لعبنا ضد فريق قوي وكنا لا نريد الدخول للوقت الإضافي لكنهم أجبرونا على ذلك وجعلوا المباراة أصعب علينا".

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