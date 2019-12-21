خاص دييجو ألفيس لـ في الجول: أهدرنا المكسب وخبرة ليفربول حسمت اللقب

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 23:51

كتب : عادل كُريّم

هدف فوز ليفربول على فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية 2019

قال دييجو ألفيس حارس مرمى فلامنجو البرازيلي إن الخسارة من ليفربول الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية بهدف نظيف خطوة يواصل عليها الفريق للمنافسة الموسم المقبل.

الريدز حصدوا اللقب الثالث في عام 2019 في مباراة امتدت للوقت الإضافي، بالفوز بكأس العالم للأندية بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

وقال دييجو عقب المباراة لـ FilGoal.com: "خضنا مباراة أمام أقوى فريق في العالم وكنا نعلم ذلك، في صفوفهم التشكيل الأبرز وأفضل حارس مرمى ومدافع في العالم".

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وتابع لمراسل FilGoal.com "أهدرنا المكسب وكنا أقرب للمكسب وكانت لدينا فرص أكثر، وخبرة ليفربول حسمت اللقب".

وأضاف "سعداء بما قدمناه هذا الموسم الماضي، فنحن أبطال أمريكا الجنوبية والبرازيل وثاني العالم".

وأتم حارس فالنسيا السابق "تلك خطوة سنكمل عليها للموسم المقبل".

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