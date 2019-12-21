يرى فيليبي لويس مدافع فلامنجو البرازيلي أنه قدم أداء مميز أمام محمد صلاح في نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019.

وفاز ليفربول الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية 2019 التي أقيمت في قطر، بالتغلب على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد في النهائي، في مباراة امتدت للوقت الإضافي.

وقال فيليبي لويس عقب المباراة لـFilGoal.com: "كنا نلعب ضد أقوى فريق في العالم بفارق كبير عن أي فريق آخر ونعرف ذلك جيدا".

وأضاف لمراسل FilGoal.com في ملعب المباراة: "صنعنا عدة فرص وكنا قريبين من التسجيل في شباك ليفربول لكن لم يحالفنا التوفيق".

وعن مواجهة محمد صلاح قال نجم أتليتكو مدريد وتشيلسي السابق: "خلال المباراة كنت أواجه محمد صلاح بصفتي ظهير أيسر وهو في الوقت الحالي من أفضل اللاعبين في العالم".

وتابع "حاولت بقدر الإمكان إيقاف خطورته وأعتقد أنني نجحت في ذلك إلى حد ما".

وأكد "نشعر بإحباط شديد بعد خسارة لقب كأس العالم للأندية ولكننا قدمنا موسما جيدا وفزنا خلاله بلقبي الدوري البرازيلي كأس كوبا ليبرتادوريس".

وأتم تصريحاته "ولكن هذه هي كرة القدم وليفربول يستحق الفوز باللقب".

وتوج النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية.

طالع أيضا

ليفربول بطل العالم لأول مرة

صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

صلاح يُجيب على أسئلة أبو تريكة المثيرة

رائعتان مبهرتان.. المصري يكسر سلسلة الهزائم ويفرض التعادل على بيراميدز

في الجول يكشف القصة الكاملة لوفاة إداري الزمالك