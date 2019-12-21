كلوب: سنفكر في المباراة المقبلة لكن الليلة علينا الاحتفال

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب مونديال الأندية لأول مرة في تاريخ النادي.

ليفربول حقق فوزا ماراثونيا على حساب فلامنجو بهدف دون رد سجله روبيرتو فيرمينو بعد اللجوء لأشواط إضافية.

وكلوب أشاد بلاعبيه قائلا: "لعبوا مباراة رائعة وقدموا كرة جيدة وخلقنا الفرص، لكنها كانت مباراة محتدمة وقوية وكان هناك بعض الانتعاش البدني".

وأضاف لشبكة بي إن سبورتس "بكل تأكيد أفكر في المباراة المقبلة لكن ليس الليلة علينا الاحتفال".

وأتم "سنفكر من الغد، اللاعبون يستحقون أن يستمتعوا بعد الأداء الذي قدموه في الملعب والعقلية الانتصارية والأجواء الرائعة التي دفعتهم للنجاح".































ليفربول عانق الذهب لأول مرة بعدما خسر نهائي البطولة في 2005 أمام ساوباولو بهدف دون مقابل.

ومحترفنا المصري محمد صلاح الذي شارك في اللقاء بشكل أساسي وغادر في الثواني الأخيرة، عانق كذلك الذهب ليضيف رقما قياسيا آخر إلى سجله كأول مصري يحرز البطولة المونديالية.

كما نال لقب أفضل لاعب في البطولة.

وحقق كلوب ثالث ألقابه مع الريدز بعدما توج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

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