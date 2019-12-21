كلوب: سنفكر في المباراة المقبلة لكن الليلة علينا الاحتفال

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 23:21

كتب : FilGoal

تتويج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب مونديال الأندية لأول مرة في تاريخ النادي.

ليفربول حقق فوزا ماراثونيا على حساب فلامنجو بهدف دون رد سجله روبيرتو فيرمينو بعد اللجوء لأشواط إضافية.

وكلوب أشاد بلاعبيه قائلا: "لعبوا مباراة رائعة وقدموا كرة جيدة وخلقنا الفرص، لكنها كانت مباراة محتدمة وقوية وكان هناك بعض الانتعاش البدني".

أخبار متعلقة

صلاح: متفائل بوصول منتخب مصر لكأس العالم في قطر صلاح يُجيب على أسئلة أبو تريكة: عن "طمع" الثنائية.. ومنافس ليفربول على الدوري صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية صلاح يعانق الذهب.. ليفربول بطل العالم لأول مرة بعد فوز ماراثوني على فلامنجو

وأضاف لشبكة بي إن سبورتس "بكل تأكيد أفكر في المباراة المقبلة لكن ليس الليلة علينا الاحتفال".

وأتم "سنفكر من الغد، اللاعبون يستحقون أن يستمتعوا بعد الأداء الذي قدموه في الملعب والعقلية الانتصارية والأجواء الرائعة التي دفعتهم للنجاح".

ليفربول عانق الذهب لأول مرة بعدما خسر نهائي البطولة في 2005 أمام ساوباولو بهدف دون مقابل.

ومحترفنا المصري محمد صلاح الذي شارك في اللقاء بشكل أساسي وغادر في الثواني الأخيرة، عانق كذلك الذهب ليضيف رقما قياسيا آخر إلى سجله كأول مصري يحرز البطولة المونديالية.

كما نال لقب أفضل لاعب في البطولة.

وحقق كلوب ثالث ألقابه مع الريدز بعدما توج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

طالع أيضا

ليفربول بطل العالم لأول مرة

صلاح أفضل لاعب في مونديال الأندية

صلاح يُجيب على أسئلة أبو تريكة المثيرة

رائعتان مبهرتان.. المصري يكسر سلسلة الهزائم ويفرض التعادل على بيراميدز

في الجول يكشف القصة الكاملة لوفاة إداري الزمالك

كلوب ليفربول ، كلوب

نرشح لكم

أخر الأخبار

كلوب عن إصابة تشامبرلين: بدت خطيرة ولكن 13 دقيقة | أوروبا
جوارديولا يشيد بـ دي بروين: لاعب مذهل.. وفاز باللقاء من أجلنا 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أهداف السبت الكروي - صلاح يتوج بمونديال الأندية ومانشستر سيتي يضرب ليستر 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات اليوم 22-12-2019 والقنوات الناقلة.. قمة مورينيو ولامبارد والسوبر الإيطالي 28 دقيقة | أوروبا
لايبزيج يضمن الصدارة لـ 27 يوما.. جلادباخ يتعادل سلبيا مع هيرتا برلين 47 دقيقة | أوروبا
سكاي: وست بروميتش يرفض عرضا من اتحاد جدة لضم حجازي 50 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 "أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك