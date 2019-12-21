صلاح: متفائل بوصول منتخب مصر لكأس العالم في قطر

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 23:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أبدى محترفنا المصري الرائع محمد صلاح تفاؤله بقيادة منتخب مصر للوصول إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ليفربول انتصر على فلامنجو بهدف قاتل ليتوج بطلا لكأس العالم للأندية. (طالع التفاصيل)

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في البطولة، قبل أن يتحدث مع قناة بي إن سبورتس

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وقال صلاح: "أحمد الله على الانتصار وتحقيق البطولة. التنظيم جيد ومباريات البطولة كانت جيدة".

وأضاف "متفائل بالعودة من جديد إلى هنا –قطر- للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم".

وتابع "متفائل للغاية وواثق من قدرتنا على الوصول لكأس العالم 2022 والمشاركة مرة أخرى في كأس العالم".

وأشار "نحن نبني جيلا جديدا ونحتاج لدعم الجميع وأثق في نجاحنا في الوصول لقطر 2022".

وتوج ليفربول بالبطولة لأول مرة في تاريخه بعدما انتزع فوزا ماراثونيا من فلامنجو بهدف دون رد على استاد خليفة الدولي.

الريدز انتظروا حتى الأشواط الإضافية من أجل تسجيل هدف اللقاء الوحيد، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وبوبي فيرمينو كان بطل اللحظات الأخيرة كالعادة بعدما خطف لفريقه الفوز على مونتيري في نصف النهائي، ليسجل هذه المرة في الشوط الإضافي الأول.

ليفربول عانق الذهب لأول مرة بعدما خسر نهائي البطولة في 2005 أمام ساوباولو بهدف دون مقابل.

ومحترفنا صلاح الذي شارك في اللقاء بشكل أساسي وغادر في الثواني الأخيرة، عانق كذلك الذهب ليضيف رقما قياسيا آخر إلى سجله كأول مصري يحرز البطولة المونديالية.

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