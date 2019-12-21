نتيجة تخدم ليفربول.. سيتي يضرب ليستر بثلاثية

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 21:25

كتب : عمرو عبد المنعم

مانشستر سيتي

لا يلعب في الدوري الإنجليزي ويشارك في كأس العالم للأندية، ومباراة تنتهي في البريميرليج وتصب نتيجتها في صالح ليفربول ومدربه يورجن كلوب.

مواجهة قوية بين صاحبي المركزين الثاني والثالث في الدوري الإنجليزي انتهت بفوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ18 من المسابقة.

ليتعطل ليستر سيتي صاحب المركز الثاني ويتوقف رصيده عند النقطة 39، بينما يصل مانشستر سيتي إلى النقطة 38.

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ولا يزال ليفربول منفردا بالصدارة برصيد 49 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية 2019 في قطر.

سيطر مانشستر سيتي على مجريات اللعب في معظم أوقات المباراة ولكن على عكس سير اللعب سجل ليستر سيتي هدف التقدم في الدقيقة 22 بقدم النجم جايمي فاردي.

قبل أن يرد رياض محرز ويسجل التعادل في الدقيقة 30 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في دفاع ليستر وغيرت مسارها نحو الشباك.

واستمر ضغط مانشستر سيتي ليحصل رحيم ستيرلينج على ركلة جزاء في الدقيقة 43 بعد عرقلته من قبل ريكاردو بيرييرا.

وتقدم الألماني إليكاي جوندوجان لتسديد الركلة وسجل منها الهدف الثاني.

وكما بدأ المباراة متألقا واصل كيفين دي بروين مستواه الرائع أمام ليستر سيتي وصنع الهدف الثالث بطريقة رائعة في الدقيقة 69 الذي سجله جابريال جيسوس.

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة عودة النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

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