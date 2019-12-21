الفوز الرابع على التوالي.. نيران إنبي تحرق دجلة

واصل نادي إنبي صحوته مع مدربه حلمي طولان وحقق الفوز الرابع له على التوالي أمام وادي دجلة بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وحقق إنبي الفوز الرابع له على التوالي في الدوري، ليحقق حلمي طولان العلامة الكاملة له مع الفريق البترولي منذ توليه المهمة الفنية.

وبعد أن أنهى الشوط الأول متقدما بثنائية دون رد، لم يستطع وادي دجلة التماسك أمام هجمات إنبي ليخرج خاسرا المباراة بثلاثية.

وقاد حلمي طولان إنبي في 4 مباريات بالدوري أمام كل من الزمالك والجونة والمصري ودجلة وحقق الفوز في جميعهم.

إنبي رفع رصيده إلى النقطة 13 وارتقى إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

على الجانب الآخر عاد وادي دجلة للسقوط مرة أخرى وتلقى هزيمته الخامسة هذا الموسم. مقابل انتصار واحد و3 تعادلات.

وتجمد رصيد دجلة عند النقطة 6 في المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري.

واستقبل دفاع وادي دجلة 14 هدفا في الدوري المصري في 9 مباريات حتى الآن، منهم 13 هدفا في الشوط الثاني.

وصف المباراة

تقدم وادي دجلة بهدف مبكر في الدقيقة 15 عن طريق التونسي عبد الكبير الوادي، ثم أضاف اللاعب التونسي الآخر رفيق كابو الهدف الثاني لدجلة في الدقيقة 39.

ومع بداية الشوط الثاني بدأت صحوة إنبي.

وسجل محمد شريف الهدف الأول في الدقيقة 52، ثم أضاف محمود قاعود الهدف الثاني في الدقيقة 62 بضربة رأسية.

قبل أن يعود محمد شريف ويسجل الهدف الثاني له والثالث لإنبي في الدقيقة 76.

ووصل محمد شريف لهدفه رقم 7 في الدوري هذا الموسم ليتساوى مع عبد الله السعيد في صدارة الهدافين حتى الآن.

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